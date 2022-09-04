وزير خارجية الجزائر: سوريا لا تفضل طرح عودتها للجامعة العربية في القمة المقبلة

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن سوريا تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال القمة العربية التي تستضيفها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

فيما أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، أن القمة العربية ستعقد في موعدها المقرر في الأول من نوفمبرالمقبل، وأنها "جاهزة" للحدث، فيما تقرر رسميا عدم حضور سوريا "تلافيا للخلاف حول هذا الملف".

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري، إن "الجزائر جاهزة" لعقد القمة العربية المقررة في الأول والثاني من نوفمبر.

وتظهر الجزائر استعداداً كبيراً لاستضافة القمة التي أكد الرئيس عبدالمجيد تبون، أنها "ستكون ناجحة، لأنها تهدف إلى لم الشمل العربي عقب سنوات من التفرقة ".