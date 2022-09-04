 غازبروم الروسية: ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بحجم 42.4 مليون متر مكعب - بوابة الشروق
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غازبروم الروسية: ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بحجم 42.4 مليون متر مكعب

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 4:05 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 4:05 م

أفاد المتحدث باسم شركة "غازبروم" للنفط الروسي، سيرجي كوبريانوف، اليوم الأحد، بأن الشركة تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا بحجم مؤكد على مستوى 42,4 مليون متر مكعب.

وقال كوبريانوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - إن غازبروم تقوم بضخ الغاز الروسي لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بكميات أكدها الجانب الأوكراني، عبر نقطة العبور "سودجا"، على مستوى 42,4 مليون متر مكعب"، لافتا إلى أن الطلب على استخدام نقطة العبور "سوخرانوفكا" تم رفضه.

وأعلنت أوكرانيا في الـ 11 من مايو الماضي وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور"سوخرانوفكا"، مشيرا إلى أنها تقع في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور الغاز الوحيدة وهي نقطة العبور "سودجا".

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