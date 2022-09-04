بشكتاش يفوز على أنقرة جوجو ويتصدر الدوري التركي

تصدر فريق بشكتاش الدوري التركي، عقب فوزه على أنقرة جوجو 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز قاسم باشا على أنطاليا سبور 2 / صفر.

وسجل أهداف بشكتاش جاكسون موليكا في الدقيقة 30 وديلي آلي في الدقيقة 35 وجورج كيفين نكودو في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي أنقرة جوجو جيورجي بيريدزي في الدقيقتين 26 و47.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أنقرة جوجو عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز قاسم باشا على أنطاليا سبور بهدفين نظيفين سجلهما فلوران هادي ججوناج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء وسيمالي سيرتل، لاعب أنطاليا سبور، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61.

ورفع قاسم باشا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف أنطاليا سبور الذي توقف رصيده عند ست نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق هاتاي سبور مع أضنة ديمرسبور 1/1.

وتقدم هاتاي بهدف سجله أونور إرجون في الدقيقة 21 وتعادل أضنة بهدف سجله طيب سانوك في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد هاتاي أول نقطة له في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز 17 فيما رفع أضنة ديمرسبور رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس.