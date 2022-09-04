تنظم دار أوبرا الإسكندرية المصرية أولى الحفلات الفنية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بالموسم الفني الجديد، يوم الخميس المقبل، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، احتفالات بذكرى رحيل كل من الموسيقار الكبير بليغ حمدي والفنانة فايزة أحمد.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أجمل ألحان ملك الموسيقى، منها موسيقى ألف ليلة وليلة أداء الفرقة الموسيقية، و"وحدي قاعدة في البيت، قولوا لعين الشمس" أداء الفنانة شمس إبراهيم، و"جانا الهوى، التوبة" أداء الفنان كريم زيدان، و"أنا قلبي إليك ميال، حمال الأسية" أداء الفنانة دعاء رجب، و"موعود" أداء الفنان ياسر سعيد.

وفي الفاصل الثاني من الحفل يقدم نجوم الفرقة أجمل ما تغنت به الفنانة فايزة أحمد منها "أه يا أسمراني، أنا باستناك" أداء الفنانة ندى غالب، "ميتا أشوفك، بهية" أداء الفنان السيد وهب الله، و"قدرت تهجر، بيت العز" أداء الفنانة شروق، "أي دمعة حزن" أداء الفنان محمد متولي، "يا حبيبتي يا مصر" أداء نجوم الفرقة.

يذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ‏بدأ تأسيسها في يونيو عام ٢٠٠٤، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف.