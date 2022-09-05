روسيا تعترض على فكرة خفض أوبك بلس إنتاج النفط

قالت مصادر إن روسيا لا تساند خفض إنتاج النفط في الوقت الراهن، ومن المرجح أن يبقي تحالف أوبك بلس على انتاجه ثابتا عندما يجتمع غدا الاثنين، حيث تناور موسكو من أجل إحباط محاولات الغرب لتقييد إيراداتها من النفط عقب غزوها لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

يذكر أن اوبك بلس ، هو تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للبترول(اوبك) ودول من خارج المنظمة.

ويسلط اعتراض روسيا على خفض الإنتاج، الضوء على جدل داخل منظمة أوبك وحلفاء بقيادة موسكو، ، في وقت يستعد فيه مستهلكو النفط على مستوى العالم لمواجهة هذا الشتاء مع الكرملين بسبب السعرالذي يحدده للنفط.

وتجاوزت أسعار النفط الـ 100 دولار للبرميل بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، ما أضر بالمستهلكين في الغرب وامتلأت خزائن موسكو بالإيرادات.

وروجت السعودية، أكبر مصدر للنفط في المجموعة، مؤخرا لفكرة إمكانية أن يدرس التحالف خفضا للإنتاج. وقالت دول أعضاء في أوبك بلس مثل جمهورية الكونغو والسودان وغينيا الاستوائية إنهم منفتحون على الفكرة، إذ أنهم يضخون بالفعل ما يستطيعون ضخه وأن أسعار النفط تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية.

ويؤدي خفض أوبك بلس الإنتاج إلى زيادة الأسعار غالبا.