بوتين: منفتحون على التفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده منفتحة على التفاوض بشأن مسألة الحبوب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل مقترحًا قد ينهي الأزمة المتعلقة بهذا الملف.

وأضاف خلال لقاء جمعه بنظيره التركي في منتجع سوتشي الروسي، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين أنقرة وتركيا تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وبخاصةً على مستويين التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء مركز للغاز، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وحول الملفات السياسية الدولية، أكد بوتين أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون على طاولة النقاش بين الجانبين، موضحا أن الرئيس التركي يحمل بالفعل مقترحًا لحل أزمة الحبوب الأوكرانية.

وأفاد بأن طاولة المحادثات ستتناول أيضًا التنسيق بشأن الملف السوري.

ومن المنتظر أن يبحث الزعيمان الأزمة الأوكرانية وملفات الغاز وقضايا أخرى بما فيها الملف السوري.

وتسعى أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي أسهم في تخفيف أزمة غذاء عالمية، ووصفت تركيا المحادثات بأنها حيوية للاتفاق.

والاتفاق يتيح تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود، وانسحبت منه روسيا الشهر الماضي.