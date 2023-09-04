تقرير: مساع أمريكية للتصرف بالأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها تسعى للحصول على إذن من الكونجرس الأمريكي لاستخدام أكثر من مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وقالت النائبة الأولى للمدعي العام ليزا موناكو لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين: "نسعى للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام هذه الأصول لصالح شعب أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال مستشارو الأمن القومي في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا، إن الأصول الروسية في بلدانهم ستبقى مجمدة حتى "تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".

وأكد البيت الأبيض مؤخرا، أن الأصول الروسية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا عن "الأضرار التي لحقت بها".

وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد موسكو طالت أصول البنك المركزي ورجال أعمال ومستثمرين روسا في الدول الغربية.

من جهتها، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية بـ"السرقة"، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستهدف الأموال الخاصة فحسب، وإنما أصول الدولة الروسية أيضا.