 القبض على نصاب هارب من 47 سنة حبس بالزاوية الحمراء - بوابة الشروق
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القبض على نصاب هارب من 47 سنة حبس بالزاوية الحمراء

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 2:44 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 2:44 م

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط نصاب لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد وتبين هروبه من 47 سنة سجن.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغات من 5 أشخاص أقروا بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.

أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، وتبين أنه محكوم عليه 32 حكم حبس فى قضايا "تبديد – نصب" بمجموع 47 سنة و3 شهور.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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