البنك المركزي الصيني يضخ 12 مليار يوان في النظام المصرفي

قلص بنك الشعب (المركزي) الصيني كميات السيولة النقدية التي ضخها في النظام المصري اليوم الاثنين بعد ضخ كميات كبيرة من النقد طوال الأسبوع الماضي.

وذكر البنك أنه ضخ اليوم 12 مليار يوان (نحو 67ر1مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%. وضخ البنك يوم الخميس الماضي 209 مليارات يوان (1ر29 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أن ضخ يوم الأربعاء 382 مليار يوان (58ر53 مليار دولار) ويوم الثلاثاء 385 مليار يوان (58ر53 مليار دولار) و 332 مليار يوان (2ر46 مليار دولار) يوم الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.