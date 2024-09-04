مكتب الادعاء العام في تايبيه يطلب إلغاء الحكم بإطلاق سراح زعيم حزب الشعب التايواني

طلب مكتب الادعاء العام لمنطقة تايبيه من المحكمة العليا إلغاء حكمها بإطلاق سراح زعيم حزب الشعب التايواني، كو وين جي، بدون كفالة ، مشيرا إلى أدلة قوية ، تتعلق بما يزعم عن تورطه في أعمال فساد، يعود تاريخها إلى فترة تولي كو منصب، رئيس بلدية تايبيه.

وأعلنت المحكمة العليا في تايوان أيضا أنه تم إسناد القضية إلى لجنة، تتكون من رئيس القضاة، هسو تاي-تشنج والقاضي تشونج يا-لان والقاضي المساعد، وي تشون-مينج، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

وكان مكتب ممثلي الإدعاء لمنطقة تايبيه قد بدأ تحقيقا بشأن إعادة تطوير مدينة كور باسيفيك في مايو هذا العام.

ويزعم ممثلو الادعاء أن رئيس بلدية تايبيه السابق كو ونائب رئيس البلدية السابق، بونج تشنج-شينج، انتهكا قانون مكافحة الفساد، بالحصول على رشاوي والسعي لتحقيق مكاسب شخصية لنفسيهما وآخرين من خلال مناصبهما الرسمية في حكومة مدينة تايبيه.

وكانت السلطات التايوانية قد ألقت القبض على كو وين-جي، الزعيم السابق لحزب المعارضة، بعد استجوابه لمدة 19 ساعة تقريبا، فيما يتعلق بفضيحة تطوير عقاري وقعت أثناء توليه منصب عمدة تايبيه.

وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية التايوانية في 31 أغسطس الماضي، نقلا عن مكتب المدعي العام في منطقة تايبيه أنه تم احتجاز كو وين-جي، ، بسبب مخاوف بشأن تواطؤ محتمل، بعد أن رفض مواصلة الاستجواب.

وطلب كو وين-جي مراجعة قضائية للاعتقال، وهو ما رفضته محكمة تايبيه الجزئية، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية في تقرير منفصل.

وذكر حزب الشعب التايواني، الذي شارك كو في تأسيسه في عام 2019، في بيان أنه يحترم قرار المحكمة، لكن يؤيد الحق القانوني لكو وين-جي للدفاع عن نفسه.

ويعتبر اعتقال كو أحدث واقعة في سلسلة من التحقيقات مع سياسيين تايوانيين، بتهمة الفساد أو سوء السلوك، منذ تولي الرئيس لاي تشينج-تي منصبه في مايو من هذا العام.