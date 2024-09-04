ندى عباس تتأهل لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهلت ندى عباس لاعبة المنتخب الوطني ونجمة النادي الأهلي للإسكواش، إلى نصف نهائي بطولة مصر الدولية والمقامة على ملاعب “O West” خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 6 سبتمبر الجاري وابالغ مجموع جوائزها 315 آلف دولار للسيدات ومثلها للرجال.

وصعدت ندى عباس لنصف النهائي بعد فوزها على زميلتها في النادي والمنتخب سنا محمود إبراهيم بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “11-9، 11-4، 9-11، 11-4″، في مباراة استغرقت 62 دقيقة.

لتضرب ندى عباس موعدًا قويًا في نصف النهائي مع مواطنتها ونجمة نادي بالم هيلز نوران جوهر والتي تغلبت على زميلتها الأخرى روان العربي بثلاثية نظيفة.

واستهلت لاعبة النادي الأهلي مشوارها في البطولة بالفوز على الإنجليزية المخضرمة "سارة جان بييري" بنتيجة 3-1، قبل أن تفوز على الماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية، وأخيرًا كان الفوز على زميلتها سنا إبراهيم بنتيجة 3-1.