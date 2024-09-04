قالت الفنانة سميرة صدقي، إنها متصالحة للغاية مع نفسها وراضية بما قدمته من أعمال فنية، موضحة أنها مقلة في أعمالها للغاية عكس سنوات بدايتها.

وتابعت "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها لم تعتزل الفن حسبما أشيع منذ أيام قليلة، وأن الواسطة والمحسوبية موجودة في الفن منذ سنوات، ولكنها لا تصنع من الفنان نجماً ولا يعتبر موهوباً، والفن ليس له واسطة.

وأشارت إلى أنها ترفض الظهور في بعض البرامج التي تسبب لها خلافات أو أزمات في حياتها، كما أن البعض اتهم أعمالها التي قدمتها سابقاً بالمقاولات ولكنها من أفضل الأفلام الموجودة، وكانت تقدم فيها قضية تخص المجتمع المصري، معقبة: "كل النجوم اللي اشتغلت معاهم زمان زي فريد شوقي ومحمد صبحي، ومصطفى فهمي ومحمود ياسين، كل أعمالنا كانت بتناقش قضايا".

واختتمت: "الجيل الجديد من الفنانين عاوزين يمسحونا بأستيكة من أعمالهم ومش عاوزين يحتضنونا وفريد شوقي الله يرحمه كان هو نمبر وان في الزمن الجميل، ومحمد صبحي بيقدم قضية في أعماله".