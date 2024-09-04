روسيا تعلن تحييد نحو 80 عسكريا أوكرانيا بمقاطعة سومي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأنه تم تحييد نحو 80 عسكريا أوكرانيا في مقاطعة سومي.

وقالت الوزارة إنه "نتيجة للضربات الصاروخية الروسية تم تدمير 7 مركبات شحن و4 مركبات قتالية مدرعة و9 مركبات مخصصة للطرق الوعرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد نحو 80 عسكريا أوكرانيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات للمراقبة الموضوعية، سجلت ضربة صاروخية على تجمع معدات عسكرية وأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة نوفييه باسي، على مسافة 7 كيلومترات جنوب شرق مدينة سومي مركز المقاطعة.

وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجوما على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس الماضي، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ "الاستفزازي".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة، بحسب سبوتنيك.









