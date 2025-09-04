برلين تشهد فعالية للتوعية بمعاناة الأطفال في مناطق الحروب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الفعالية أقامتها منظمة الإغاثة الإسلامية أمام مبنى البرلمان الألماني للفت الانتباه إلى معاناة الأطفال في المناطق التي تشهد حروبا لا سيما في غزة

أقيمت فعالية للتوعية بمعاناة الأطفال في مناطق الحروب أمام مبنى البرلمان الألماني "بوندستاج" في العاصمة برلين.

وأفاد مراسل الأناضول الخميس، بأن الفعالية أقامتها منظمة الإغاثة الإسلامية بهدف لفت الانتباه إلى معاناة الأطفال في المناطق التي تشهد حروبا لا سيما في غزة.

وخلال الفعالية رُفعت لافتات كتب عليها "التضامن مع الأطفال في مناطق الحروب"، وصور لأطفال مع قصص معاناتهم.

وقال نائب المدير العام للمنظمة نوري كوسالي للأناضول، إن الفعالية بدأت مع حملة "وجبة يتيم" وسلطت الضوء على معاناة الأطفال الأيتام.

وأضاف أنهم يهدفون من الفعالية إلى لفت انتباه الحكومة والبرلمانيين الألمان للأطفال في مناطق الحروب والصراع.

وشدد كوسالي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل، وأنه لا ينبغي فقط دعم المساعدات الإنسانية بالتبرعات فقط، بل يجب للحكومات تحمل مسؤوليات أكبر.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و231 شهيدا، و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.