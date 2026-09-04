محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية والبيئية على المخابز والمحلات ومصانع الحلوى بأبوتيج

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والبيئية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة، والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية والتراخيص القانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة المهندسة هالة نصير رئيس المركز، نفذت حملة تموينية وبيئية موسعة، للمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية ومحلات المنظفات ومصانع الحلوى بنطاق المركز، وذلك تحت إشراف وائل عبد الحي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية وإدارات التموين والبيئة والإشغالات.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وتوافر التراخيص اللازمة، ومراجعة مدى مطابقة الأنشطة للاشتراطات والقوانين المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات المخالفة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بصورة دورية ومفاجئة بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالتنسيق بين الجهات المعنية، لضبط الأسواق ومواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية استمرار المتابعة الميدانية ورفع معدلات التفتيش على المنشآت الغذائية والتجارية، خاصة المخابز ومصانع الحلوى، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يسهم في توفير سلع آمنة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الخدمي والبيئي بمختلف أنحاء المحافظة.