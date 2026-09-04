 مروان حمدي يسجل ويقود الكرمة لصدارة الدوري العراقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مروان حمدي يسجل ويقود الكرمة لصدارة الدوري العراقي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 10:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 10:18 ص

قاد المصري مروان حمدي فريق الكرمة لتحقيق فوز ثمين على ديالى بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي، بعدما سجل هدف فريقه الأول في اللقاء.

وتمكن مروان حمدي من هز شباك ديالى برأسية رائعة في الدقيقة العاشرة، ليحرز أول أهدافه بقميص الكرمة منذ انضمامه إلى الفريق.

وحقق الكرمة الانتصار خارج ملعبه، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، وينفرد مؤقتًا بصدارة جدول ترتيب الدوري العراقي.

ويأتي فوز الكرمة تحت القيادة الفنية للمدرب المصري مؤمن سليمان، الذي قاد الفريق لتحقيق نتيجة مهمة عززت موقعه في صدارة المسابقة.

وشهدت الجولة الخامسة أيضًا تسجيل يوسف أسامة نبيه أول أهدافه في الدوري العراقي.


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