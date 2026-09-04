كشفت تقارير صحفية تركية عن قائمة فريق طرابزون سبور التي ستخوض منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما اختار المدير الفني حسين تشيمشير العناصر التي سيعتمد عليها خلال مشوار الفريق القاري.

وتولى تشيمشير المسؤولية الفنية لطرابزون سبور خلفًا للمدرب فاتح تكه، حيث شهدت قائمته عددًا من القرارات اللافتة، أبرزها استبعاد بعض اللاعبين، إلى جانب محدودية الخيارات المتاحة في الخط الهجومي.

وذكرت صحيفة «Takagazete» التركية أن اختيارات المدرب في مركز المهاجم أثارت بعض علامات الاستفهام، خاصة مع وجود عدد قليل من البدائل القادرة على شغل هذا المركز خلال مباريات البطولة.

وأشارت التقارير إلى إمكانية الاستعانة بالنجم المصري محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح، في ظل غياب بعض الخيارات الهجومية، وهو ما قد يمنحه دورًا مختلفًا مع الفريق خلال منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتضم قائمة طرابزون سبور في البطولة القارية كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد دوجان يلدريم، أندريه أونانا.

خط الدفاع: سامت أكايدين، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكيهلاش، فاجنر بينا، تشيبوكي نويواو، جنك أوزكاچار، أرسيني باتاخوف، سيدني لوبيس كابرال.

خط الوسط: باتيستا ميندي، فابينيو، إرنست موتشي، بنجامين بوشواري، أوزان توفان، روسلان مالينوفسكي، تيم جابول، فولكاريلي.

خط الهجوم: دجو فرانكولينو، محمد صلاح، بول أونواتشو، أرال شيمشير، نواه سافيولو.