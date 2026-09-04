معابد الكرنك تستقبل أكثر من 17 ألف زائر من مختلف الجنسيات خلال أسبوع

استقبلت معابد الكرنك بمدينة الأقصر أكثر من 17 ألف زائر من مختلف الجنسيات خلال أسبوع، في ظل استمرار تدفق الحركة السياحية على المحافظة.

وقال مصدر داخل معابد الكرنك، لـ«الشروق»، إن الحركة السياحية شهدت تنوعًا ملحوظًا في جنسيات الزائرين، حيث تصدرت الوفود القادمة من بلجيكا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا والصين، إلى جانب زائرين من عدد من الدول العربية والإفريقية، فضلًا عن السياحة الداخلية.

وأوضح المصدر أن مجمع معابد الكرنك، الذي يعد من أبرز وأهم المجمعات الدينية والأثرية في العالم القديم، يواصل جذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم، مستفيدًا من مكانته التاريخية والأثرية الفريدة.

وأشار إلى استمرار جهود وزارة السياحة والآثار في تطوير الخدمات المقدمة للزائرين والارتقاء بتجربة الزيارة، بما يسهم في الحفاظ على مكانة معابد الكرنك كأحد أبرز المقاصد السياحية والأثرية العالمية.