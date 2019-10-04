تعرف على نتائج مباريات الجولة الثانية للدوري الأوروبي

أسفرت مباريات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي اختتمت أمس الخميس، عن نتائج مثيرة أبرزها فوز أرسنال الساحق، وتعادل مانشستر يونايتد المخيب، وهزيمة بورتو البرتغالي.
وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية كاملة لـ "اليوروبا ليج":
إشبيلية الإسباني - أبويل نيقوسيا القبرصي – (1-0)
إف 91 ديديلانجي-لوكسمبورغ - كارباغ أغدام الأذربيجاني – (1-4)
المجموعة الثانية (B):
مالمو السويدي - كوبنهاغن الدنماركي – (1-1)
لوغانو السويسري - دينامو كييف الأوكراني – (0-0)
كراسنودار الروسي - خيتافي الإسباني – (1-2)
طرابزون سبور التركي - بازل السويسري – (2-2)
سبورتينج لشبونة البرتغالي - لاسك لينز النمساوي – (2-1)
روزنبورغ النرويجي - آيندهوفن الهولندي – (1-4)
لاتسيو الإيطالي - رين الفرنسي – (2-1)
سيلتك الإسكتلندي - كلوج الروماني – (2-0)
آرسنال الإنجليزي - ستاندر دو لياج البلجيكي – (4-0)
فيتوريا غيماريش البرتغالي - آينتراخت فرانكفورت الألماني – (0-1)
يونغ بويز السويسري - غلاسكو رينجرز الإسكتلندي – (2-1)
فينورد روتردام الهولندي - بورتو البرتغالي – (2-0)
تسيسكا موسكو الروسي - إسبانيول الإسباني – (0-2)
فرينكفاروزي الهنغاري - لودوغوريتس رازغراد البلغاري – (0-3)
سانت إيتيان الفرنسي - فولفسبورغ الألماني – (1-1)
أوليكساندريا الأوكراني - جينت البلجيكي – (1-1)
إسطنبول باشاك شهير التركي - بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني – (1-1)
وولفسبيرغر النمساوي - روما الإيطالي – (1-1)
المجموعة الحادية عشرة (K):
بشكتاش التركي - وولفرهامبتون الإنجليزي – (0-1)
سبورتينغ براغا البرتغالي - سلوفان براتيسلافا السلوفاكي – (2-2)
المجموعة الثانية عشرة (L):
أستانا الكازاخستاني - بارتيزان بلغراد الصربي – (1-2)
ألكمار الهولندي - مانشستر يونايتد الإنجليزي – (0-0).