تعرف على نتائج مباريات الجولة الثانية للدوري الأوروبي

أسفرت مباريات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي اختتمت أمس الخميس، عن نتائج مثيرة أبرزها فوز أرسنال الساحق، وتعادل مانشستر يونايتد المخيب، وهزيمة بورتو البرتغالي.