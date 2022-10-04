الولايات المتحدة والهند وبريطانيا: القصف الإيراني على العراق يعد انتهاكا لسيادة البلاد

أدانت الولايات المتحدة والهند وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، عمليات القصف الإيراني على شمال العراق، مؤكدين أن الاعتداءات تعد انتهاكا لسيادة البلاد.

وقال ممثل الولايات المتحدة - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعراق حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن بلاده تدين القصف الإيراني في إقليم كردستان وتعده انتهاكا لسيادة البلد، مؤكدا دعم واشنطن للحوار لإنهاء الأزمة السياسية في العراق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشجع على عودة العراقيين من مخيم الهول ممن لم يتورطوا بالإرهاب، وكذلك على تقديم المساعدة لبغداد لمواجهة التغيرات المناخية.

بدوره، أكد ممثل الهند أن الأزمة السياسية تؤثر على الشعب العراقي بشكل مباشر، معربا عن ترحيب بلاده بانعقاد الحوار الوطني للخروج من الجمود الحالي، وبجهود جهود العراق في المحادثات بالمنطقة، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية تعتبر انتهاكا لسيادة العراق ويجب توقفها.

من جانبه، أكد ممثل بريطانيا دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، معربا عن إدانة بلاده للقصف الإيراني على شمال البلاد، داعيا قادة العراق إلى التوصل لحل سلمي للأزمة السياسية.