إيلون ماسك يثير ضجة في أوكرانيا بتغريدة حول خطته لـ السلام

أثار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، غضب جميع أطياف الشعب الأوكراني، بسبب تغريدة على تويتر ، حث فيها كييف على السعي من أجل التوصل لحل تفاوضي حول الغزو الروسي، والتنازل عن شبه جزيرة القرم إلى الأبد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، نشر ماسك، استطلاعا للرأي على حسابه في تويتر، يطالب فيه مواطني المناطق المحتلة في شرق أوكرانيا والتي ضمتها روسيا مؤخرا لها، بالإضافة إلى مواطني شبه جزيرة القرم، والتي سبق وأن ضمتها موسكو في 2014، أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون العيش في روسيا أم أوكرانيا.

يأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي تندد فيه أوكرانيا وأوروبا وأمريكا بخطوة الرئيس فلاديمير بوتين لضم أربع مناطق أوكرانية وإعلانها أراض روسية.