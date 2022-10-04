بريطانيا: مخاوف من نقص الديوك الرومي في عيد الميلاد القادم بسبب إنفلونزا الطيور

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك مخاوف من نقص الديوك الرومي في عيد الميلاد القادم، وذلك بعد إعدام ثلاثة ملايين من الطيور في المملكة المتحدة بعد تفشي إنفلونزا الطيور في المزارع في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنشاء مناطق حماية خاصة في نورفوك، وسوفوك، وأجزاء من إسيكس، وجميع أنحاء جنوب غرب إنجلترا، في محاولة لوقف انتشار المرض.

وكشف رئيس مجلس اتحاد الدواجن في بريطانيا جيمس موترشيد عن أن تفشي المرض قد يتسبب في "مذبحة" للطيور خلال فترة الأعياد.

وقال جيمس موترشيد، لصحيفة "ديلي ميل": "إذا انتقلت إنفلونزا الطيور إلى الديوك الرومي، فقد يتسبب ذلك في مذبحة؛ ويؤدي ذلك إلى مشاكل حقيقية في سلسلة التوريد في الفترة التي تسبق عيد الميلاد".

وأضاف أن المزارع التي تفشى فيها المرض والمصنفة على أنها مصابة قد تضطر إلى التوقف عن تربية الطيور لمدة تصل إلى عام.

وذكرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن المسؤولين يعملون على "استئصال المرض في أسرع وقت ممكن".