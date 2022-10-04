الخارجية الروسية تدعو إلى منع الصراع بين القوى النووية

صرحت وزارة الخارجية الروسية أن مسار المواجهة المفتوحة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع روسيا في أوكرانيا، يمكن أن يؤدي إلى صدام بين القوى النووية، مؤكدة أنه يجب منع مثل هذا التطور في الأحداث.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الثلاثاء، جاءت تصريحات الخارجية من خلال كلمة لفلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، تلاها نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد فورونتسوف، أن «عدم المسؤولية عن المسار التدميري لدول الناتو بقيادة الولايات المتحدة، نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا في أوكرانيا، وتحقيق التوازن على شفا صراع مسلح مباشر أمر واضح، وهو محفوف بمزيد من التصعيد، وصولاً حتى صدام عسكري للقوى النووية مع عواقب وخيمة».



وأضاف: «يجب منع مثل هذا التطور في الأحداث، من أهم المهام في هذا السياق، تعتبر روسيا أن احتفاظ جميع الدول النووية الخمس بالالتزام بافتراض عدم جواز أي حرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية، وهو ما انعكس في البيان المشترك لقادة القوى النووية في يناير».