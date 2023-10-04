الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء اليوم

من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام في ستوكهولم اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن الفائزين بالجائزة في الطب والفيزياء، وهذه هي الفئة الثالثة التي سيتم تسمية الفائزين بها هذا العام.

وفي الساعة 1145 صباحا بالتوقيت المحلي (0945 بتوقيت جرينتش) على أقرب تقدير، ستعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الفائز أو الفائزين.

وفي العام الماضي، ذهبت الجائزة في الكيمياء إلى الأمريكيين باري شاربلس وكارولين بيرتوزي والعالم الدنماركي مورتن ميلدال ، الذين حصلوا على الجائزة لتطوير طرق للتجميع المستهدف للجزيئات.

بدأت جوائز نوبل في وصية مخترع الديناميت والمتبرع بالجائزة ألفريد نوبل (1833-1896). والغرض منها هو تكريم أولئك الذين يمثلون أكبر فائدة للبشرية في كل فئة خلال العام السابق. وتمنح الجوائز تقليديا في حفل يقام في 10 ديسمبر ، ذكرى وفاة نوبل.

وزادت مؤسسة نوبل هذا العام الجائزة المالية لكل فئة بمقدار مليون كرونة سويدية إلى 11 مليون كرونة (مليون دولار). وإذا فاز أكثر من شخص واحد بالجائزة ، يتم تقسيم المبلغ.