وزير النفط الكويتي: السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب

أكد وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب، مضيفا أن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

جاء ذلك في تصريح له اليوم الأربعاء،وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية،عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع الـ50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (جيه إم إم سي) عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي عقد بحضور محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

وذكر البراك أن تخفيضات (أوبك +) ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيدا بالإجراءات الاحترازية لـ(أوبك +) لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.

ونوه بالقرار الذي اتخذته السعودية وروسيا في استمرار الخفض الطوعي، وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك على توازن واستقرار السوق النفطية.

وشدد على التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج إضافة إلى الخفض الطوعي، مبينا أن الكويت مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 2ر3 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.