البيت الأبيض: ترامب يدرس دور أمريكا في إيران بعد انتهاء الحرب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحرب.

وأضافت في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لإرسال قوات برية في إطار العمليات بإيران، معتبرة أن الحرب الراهنة قضت على برنامج إيران النووي، حسبما نقلت قناة الجزيرة ووكالة رويترز.

وأوضحت أن الحرب تهدف أيضًا إلى تدمير صواريخ إيران وبحريتها، وعدم تمكين من وصفتهم بوكلاء إيران من تهديد الولايات المتحدة، ذاكرة أن قواتهم قصفت 2000 هدف ودمرت المئات من المسيرات.

وقالت إن النظام الإيراني رفض التفاوض بحسن نية واختار مسار العنف والدمار ويحصد الآن نتائج أفعاله، وأنه كان يسعى لرفع العقوبات من أجل تطوير برنامجه النووي.

ولفتت إلى أنه كان لدى ترامب شعور قوي أن إيران ستهاجم المنطقة قبل بدء الحرب، موضحة أن النظام الإيراني لم يرد السلام بل الدمار، وفق قولها.

وأوضحت أن الرئيس ترامب يعتقد أن الأمريكيين يدعمون العملية ضد إيران، متحدثة عن أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين وأن البنتاجون يحقق في حادث المدرسة بإيران.



