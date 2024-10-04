رئيس جامعة المنيا يتابع أعمال تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ويوجه بتقديم أفضل الخدمات لهم



أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية للمدن الجامعية، لمتابعة إجراءات تسكين الطلاب المغتربين والاطمئنان على مدى توفير الاحتياجات اللازمة واللائقة لهم داخل السكن الطلابي.

كما تفقد مبنى الإسكان الفندقي الذي تحت الإنشاء، والذي سيستضيف الطلاب الوافدين والمصريين في المدينتين الجامعيتين، إحداهما للطالبات داخل الحرم الجامعي، والأخرى للطلبة بمدينة الأخصاص، بهدف تقديم أرقى مستوى من الخدمات لهم.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة التفقدية عدد من المسؤولين، منهم الدكتور أبو هشيمة السيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور مدحت عثمان، استشاري الأعمال المعمارية، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، والدكتورة سمية محروس، مدير عام المدن الجامعية.

شملت الزيارة تفقد غرف الإقامة ومحتويات الأثاث، بالإضافة إلى الصالات الرياضية وصالات الأنشطة الطلابية والمكاتب الإدارية.

وجَّه رئيس الجامعة بتكثيف الجهود من قبل العاملين بالمدن الجامعية لتقديم أفضل الخدمات للطلاب، حفاظًا على استقرار إقامتهم وترسيخًا لجهود الجامعة في دعم مسيرة العملية التعليمية وتحقيق معايير الجودة في الخدمات المقدمة. وأكد على أهمية توفير بيئة ملائمة لمساعدة الطلاب على النجاح والتميز في دراستهم.

كما وجه الدكتور فرحات بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمباني الإسكان الفندقي، لضمان كفاءتها وجودتها في تقديم الخدمات للطلاب.