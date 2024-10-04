قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة يمثل أكبر استثمار في تاريخ مصر حتى الآن.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "TEN" مساء الجمعة، إلى أن هذا المشروع العملاق سيفتح الباب أمام استثمارات وشراكات أخرى، قائلا: "يتم حاليا دراسة العديد من العروض الكبيرة جدًا عربية وغيرها، بعد أن أصبحت بالفعل دولة جاذبة للاستثمار باعتراف دولة كبيرة مثل الإمارات".

وأضاف أن الاستثمارات الحالية هي نتاج طبيعي لتطوير البنية التحتية الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، مشددا على دور الحوار الوطني الهام في إزالة البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمار الأجنبي.

ونوه أن مشروع رأس الحكمة يستهدف جذب 3 ملايين سائح سنويًا، قائلا: "هذه الرقعة لم نفكر فيها منذ أيام كليوباترا، فالساحل الشمالي الغربي كان مهملا من أيام كليوباترا حتى الآن.

وأكد أن سر نجاح العلاقات المصرية الإماراتية هو الإرادة السياسية القوية للبلدين، مشيدا بشفافية ووضوح الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصداقيته التي أعادت مصر إلى مكانتها الإقليمية، قائلا:" الرئيس السيسي جعل شكل مصر في العصر الحديث منضبطا، ويصدق دائما في وعوده، لدينا رئيس شريف واضح ما ينطقه هو ما يفعله بالفعل".