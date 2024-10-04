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محمد رمضان يكشف أدواره الجديدة في الأهلي

الشروق
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 1:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 1:47 ص

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي ومدير الكرة في النادي الأهلي عن أدواره الجديدة داخل الأحمر، خلال الفترة القادمة، وذلك بعد توليه المنصب الجديد، واستقالته من لجنة التخطيط.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر قناة إي تي سي: "أتولى منصب مدير الكرة في الأهلي خلال وقت صعب، لكن الفريق ومديره الفني الحالي حققوا نتائج مميزة مؤخرًا ولا نريد أن نبخس حقهم".

وأضاف: "منصب المدير الرياضي موجود في الأندية الأوروبية منذ سنوات عديدة، لكن أدواره تختلف من ناد لآخر على حسب أهداف النادي وموقفه من المنافسة على الألقاب".

وتابع: "في الأهلي عملي سيكون بعيدًا عن قطاع الناشئين، حيث سأكون مختصًا بالتعامل مع الفريق الأول فقط، واستكشاف المواهب والتعاقدات بالتعاون مع المدير الفني".

وأتم محمد رمضان تصريحاته قائلًا: "بمجرد اتفاقي مع المدير الفني والموافقة على اللاعب المعروض على النادي يتم التعاقد فورا، أحصل على هذه الصلاحيات نيابة عن رئيس النادي".


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