عددت وزارة النقل مميزات ميناء أكتوبر الجاف، المخصص للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية.

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن رحلة العمل عبر ميناء أكتوبر تجمع بين الكفاءة والابتكار، مما يحقق تحولًا حقيقيًا في عالم النقل والخدمات اللوجستية.

وهذه المميزات التي ذكرتها الوزارة هي:

الميناء مرتبط بكل موانئ مصر عبر السكك الحديدية. موقع استراتيجي في قلب المناطق الصناعية في مصر. إجراءات جمركية تتم في أسرع وقت. أفضل الخدمات مع توفير حلول لجميع أعمال الاستيراد والتصدير والتخزين.

وكانت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قد أشارت إلى أن للميناء دورًا كبيرًا في حركة الصادرات والواردات، حيث يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة.

ويحتوي الميناء الجاف على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة، سواء مستودعات عامة أو خاصة، مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع، ومزج المنتجات الأجنبية بأخرى محلية أو أجنبية بقصد إعادة التصدير فقط، وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.