التصريح بدفن جثة مسن تفحم في حريق شقته بأكتوبر

قررت نيابة أكتوبر التصريح بدفن مسن بعد أن تفحمت جثته داخل شقة سكنية بأكتوبر؛ إثر اشتعال النيران بالشقة السكنية، كما أمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص الشقة والوقوف على أسباب الحريق.



كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفاداها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم وبداخلها شخص مسن.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع مسن متفحما.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى مسن في عقده التاسع كفيف ويقيم بمفرده، وأنه أثناء شرب سيجارة سقط عقب السيجارة من يده متسببا في حريق المرتبة واشتعال النيران بالشقة السكنية والذي تسبب في وفاته، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي أصدرت في حقها قرارها المتقدم.