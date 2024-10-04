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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن رئيس الجهاز التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين هو المستهدف من الهجوم على بيروت.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر إسرائيلية أن هاشم صفي الدين كان في مخبأ عميق تحت الأرض.

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين إسرائيليين أن نتائج الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت ما زالت غير واضحة.

وقالت مصادر إعلامية إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات مكثفة وأحزمة نارية على الضاحية الجنوبية.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية أن الضربة على الضاحية في بيروت الآن أكبر من الضربة التي قتلت حسن نصر الله.

في السياق ذاته، أفادت شبكة "الجزيرة" بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات الخيام وكفركلا والعديسة جنوبي لبنان.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن نحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان على حيفا وشمال إسرائيل.