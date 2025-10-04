سافيتش يرفض عرض يوفنتوس ويتمسك بالاستمرار مع الهلال

حسم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش، نجم نادي الهلال السعودي، موقفه من العرض المقدم من يوفنتوس الإيطالي، مؤكداً رغبته في البقاء مع الزعيم وعدم الرحيل إلى الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة «الجزيرة» السعودية أن وكيل ميلينكوفيتش تلقى عرضًا رسميًا من إدارة يوفنتوس للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لكن اللاعب الصربي رفض العرض، وأبلغ وكيله بشكل قاطع أنه يفضل الاستمرار داخل أسوار الهلال، تقديراً للمكانة التي يحظى بها في صفوف الفريق ودعمه الجماهيري الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلينكوفيتش ينتظر عقد جلسة مع إدارة الهلال خلال الأيام المقبلة من أجل حسم ملف تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين، بما يضمن بقاءه مع النادي حتى عام 2027 على الأقل.

وكان النجم الصربي قد انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادماً من لاتسيو الإيطالي، ليصبح أحد العناصر الأساسية في خط وسط الفريق، وساهم في تحقيقه عدداً من البطولات المحلية والقارية.