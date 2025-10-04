ألفاريز يتوج بجائزة اللاعب الخمس نجوم في أتلتيكو مدريد

فاز الأرجنتيني الدولي خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر سبتمبر باختيار جماهير النادي المدريدي، بعدما سجل ستة أهداف خلال آخر ثلاث مباريات انتهت جميعها بالانتصار".

وقال ألفاريز بعد تسلمه جائزة اللاعب خمس نجوم: "سعيد جداً، في المباراة الأخيرة تحديدًا تمكنا من تحقيق سلسلة جيدة من الانتصارات والأداء، ونريد الاستمرار على هذا النهج".

وفي آخر ثلاث مواجهات رسمية للفريق تحت قيادة دييجو سيميوني، أحرز المهاجم الملقب بالعنكبوت ثلاثة أهداف في الفوز 3-2 على رايو فاييكانو، وهدفين في الانتصار 5-2 على فريق ريال مدريد، وهدفًا آخر في الفوز 5-1 على آينتراخت، إلى جانب تقديمه تمريرتين حاسمتين.

ويستعد ألفاريز، المتوج بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده بعد أن استدعاه المدرب ليونيل سكالوني لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر أمام فنزويلا يوم 10 أكتوبر وبورتوريكو يوم 13 أكتوبر، في إطار التحضيرات لمونديال 2026.