محافظ الأقصر يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ذكرى انتصارات أكتوبر

وضع المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر.

ووهب محافظ الأقصر ثواب قراءة الفاتحة لأرواح شهداء الوطن، خلال مراسم وضع الإكليل، بحضور اللواء هاني ماهر، قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء عاطف كمال الديب، قائد الفرقة 15 دفاع جوي، واللواء حسن عبدالعزيز، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء جميل حسن، مدير أمن الأقصر، والعميد شريف صبري، المستشار العسكري للمحافظة.

وشهدت مراسم الاحتفال حضور الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وهنأ محافظ الأقصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن انتصار السادس من أكتوبر يمثل مصدر فخر واعتزاز للمصريين، وشاهدًا على قدرة الإرادة المصرية على تجاوز الصعاب.