الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية نظيفة وديًا

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا عريضًا على بوركينا فاسو بنتيجة 7-0، في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم على ملعب «المونيمونتال»، بعدما قدم أصحاب الأرض أداءً هجوميًا قويًا حسموا به المواجهة مبكرًا.

وجاء الانتصار بعد الفوز الكبير الذي حققه منتخب الأرجنتين على بوليفيا بنتيجة 4-0، ليحقق فريق المدرب ليونيل سكالوني انتصارين متتاليين، مسجلًا 11 هدفًا خلال المباراتين دون أن تهتز شباكه.

ولم يحتج المنتخب الأرجنتيني سوى 4 دقائق لافتتاح التسجيل، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه إثر تعرض أوجستين جياي للعرقلة داخل منطقة الجزاء من موموني ديالو.

وتولى لاوتارو مارتينيز تنفيذ ركلة الجزاء، لكن حارس بوركينا فاسو، رزاق جيرا، تصدى لمحاولته الأولى، قبل أن يتابع المهاجم الأرجنتيني الكرة المرتدة سريعًا ويسددها بقدمه اليسرى داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده التقدم.

وضاعف منتخب الأرجنتين تقدمه في الدقيقة الثامنة، بعدما أخطأ موموني ديالو، مدافع بوركينا فاسو، في إبعاد الكرة، لتسكن شباك فريقه بالخطأ، معلنة عن الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

واستمرت الانطلاقة الهجومية القوية لأصحاب الأرض، حيث أحرز جيانلوكا بريستياني الهدف الثالث في الدقيقة 12، ليواصل منتخب الأرجنتين فرض سيطرته على اللقاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل منتخب الأرجنتين تفوقه الهجومي، وأضاف نيكو باز الهدف الرابع في الدقيقة 35، بعدما تحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء وأنهى الهجمة بتسديدة ناجحة.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى عزز جوليان ألفاريز تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الخامس، لتخرج الأرجنتين من الشوط الأول متقدمة بخماسية نظيفة.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، حيث واصل المنتخب الأرجنتيني تفوقه، وتمكن فرانكو ماستانتونو من تسجيل الهدف السادس في الدقيقة 56، قبل أن يختتم جيوليانو سيميوني مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الدقيقة 92.

وشهدت المباراة أزمة واجهت بعثة بوركينا فاسو قبل وصولها إلى الأرجنتين، بعدما علقت في مدينة الدار البيضاء المغربية إثر إلغاء الرحلة التي كانت مقررة لنقلها إلى بوينس آيرس بشكل مفاجئ.

وتدخل الاتحاد البوركينابي لكرة القدم لتوفير رحلة بديلة للبعثة، وسط تقارير تحدثت عن تحفظ بعض اللاعبين على ترتيبات السفر وطول الرحلة، قبل أن تتمكن البعثة من الوصول إلى الأرجنتين وخوض المباراة في موعدها.