دافع عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، عن الفترة التي قضاها في نادي الزمالك، خلال الموسم الماضي.

وقال السيد في تصريحات إذاعية عبر عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «أركز في التدريبات ولا أفتعل المشاكل ولكن التوفيق من عدمه وارد».

وأضاف حارس الزمالك السابق: «لعبت فترة في الزمالك لم أكن سيئا، بل نجاح جنش من نجاحي أنا وعمر صلاح، لم أفتعل مشكلة وأجتهد في التدريبات ولم أنشغل بموقفي من عدم اللعب».

في سياق آخر، تحدث عن مواجهة المحرق البحريني في البطولة العربية، حيث قال: «إنه فريق منظم وجيد، ويجيد الوصول كثيرا إلى المرمى، لذا شدد الجهاز الفني على ضرورة ألا يدخل مرمانا هدفا، لأن المحرق صعد بهدف سجله في مرمى قسنطينة بالجزائر».

وتابع: «يتبقى شوط آخر في البحرين يوم 26 نوفمبر، يتطلب عملًا كبيرًا، والاتحاد قادر على المنافسة بالأسماء والجهاز الفني والدعم المستمر من رئيس النادي».

وأتم: «الجمهور صنع الفارق، ونؤكد دائما على أهمية تواجد الجماهير في مباريات الدوري، أشكرهم على الدعم، وطالما ظلوا وراءنا سيكون الاتحاد في مكانة مختلفة، ونتمنى أن نراهم في الدوري فلم يحدث منهم أي تجاوز في مباراة المحرق».