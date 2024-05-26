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هاني عادل يتعاقد على مسلسل «برغم القانون»


نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 8:16 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 8:16 م

تعاقد الفنان هانى عادل على تقديم دور بطولة مسلسل «برغم القانون»، مع الفنانة إيمان العاصى، والذى تخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وذلك استعدادا لبدء تصويره الشهر المقبل.

مسلسل «برغم القانون» من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته كلا من إيمان العاصي، وهاني عادل، وفرح يوسف.

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل في الدراما التلفزيونية، حكاية «عيشها بفرحة» عن كتاب «55 مشكلة حب»، وشارك فى بطولتها كلا من هبة مجدى، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ونينا المغربى، وإبراهيم السمان، ومروان يونس، وحنان سليمان، وجيهان خيرى، وإسراء أحمد عطية، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج البير مكرم.


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