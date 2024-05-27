وزير الكهرباء: متفائل بانتهاء تخفيف الأحمال قرب نهاية العام

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن متفائل بأن يكون الحد الأقصى لاستمرار تخفيف أحمال الكهرباء هو قرب نهاية هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن الوزارة تبذل أقصى قدر ممكن من الجهد لانتهاء هذه الأزمة.

وشدد على أن الوزارة تحرص على انتهاج أي طريقة يمكن أن تساهم في التخفيف عن المواطنين بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أنه يحرص على يصارح المواطنين بأي تطورات أو مستجدات، سواء كان خفض التخفيف المعمول به حاليا (بواقع ساعتين يوميا) أو غير ذلك.

وأشار إلى أن وزارة البترول مستعدة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

