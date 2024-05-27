 وزير الكهرباء: متفائل بانتهاء تخفيف الأحمال قرب نهاية العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الكهرباء: متفائل بانتهاء تخفيف الأحمال قرب نهاية العام

محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 12:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 12:46 ص

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن متفائل بأن يكون الحد الأقصى لاستمرار تخفيف أحمال الكهرباء هو قرب نهاية هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن الوزارة تبذل أقصى قدر ممكن من الجهد لانتهاء هذه الأزمة.

وشدد على أن الوزارة تحرص على انتهاج أي طريقة يمكن أن تساهم في التخفيف عن المواطنين بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أنه يحرص على يصارح المواطنين بأي تطورات أو مستجدات، سواء كان خفض التخفيف المعمول به حاليا (بواقع ساعتين يوميا) أو غير ذلك.

وأشار إلى أن وزارة البترول مستعدة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.


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