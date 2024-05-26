جنازة شعبية لمواطن لقي مصرعه متفحما داخل حريق في ملوي بالمنيا

شهدت مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، جنازة شعبية؛ لتشييع جثمان المواطن "حسن.ص، 52 عامًا"، جراء وقوع حريق داخل غرفته بمنزله، حيث حرص الآلاف من أهالي المدينة والقرى المجاورة على حضور الجنازة، مؤكدين أن المتوفى كان حسن السمعة والسيرة، ولقي مصرعه عقب أدائه صلاة الظهر في المسجد المجاور لمنزله.

وكانت قد شهدت مدينة ملوي حالة من الحزن بسبب مصرع شخص، متأثرا بإصابته في حريق نشب في غرفته نتيجة ماس كهربائيّ. وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وعاينت النيابة العامة، والأمن، موقع نشوب حريق في غرفة بمنزل في شارع مصطفى سيف النصر المتفرع من 26 يوليو، بجوار كنيسة الإخوة بمركز ملوي، واستمعت النيابة لأقوال أسرته والشهود العيان.

وتبين من المعاينة والفحص لمكان الحادث، مصرع شخص يدعى "حسن.ص، 52 عامًا، جراء الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، ودفعت بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي، واتشحت المنطقة بالسواد، وتعالت أصوات الصراخ والبكاء، بسبب الحادث، وذلك بعد تفحم الجثة، وكان صاحبها شهيرا بحسن الأخلاق وحب الناس والاحترام.