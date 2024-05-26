أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، بأن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلفت أعدادًا كبيرة من الشهداء.
وقال الهلال الأحمر عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن طواقمه نقلت عددا كبيرا من الشهداء والمصابين قب استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح.
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.
وفيما وصفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ما حدث بالمجزرة، فقد أظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية لنيران كثيفة تندلع بعد استهداف جيش الاحتلال خيام للنازحين غربي مدينة رفح. وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق ثمانية صواريخ على الأقل على خيام النازحين ما أسفر عن تسجيل شهداء بالعشرات، ممكن تفحمت جثثهم.
وقالت لجنة الطوارئ في رفح، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح. وأضافت أن العشرات سقطوا بين شهيد وجريح مع اشتعال النيران في خيام النازحين إثر قصف إسرائيلي شمال غربي رفح.