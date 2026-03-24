قال مسئول أمني إيراني رفيع المستوى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «تراجع عن استهداف البنية التحتية الحيوية، بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية جادة وذات مصداقية».

وأضاف في تصريحات لوكالة «تسنيم» للأنباء، أن تزايد الضغوط في الأسواق المالية وتهديدات سوق السندات داخل أمريكا والغرب، شكَل عاملا مهما آخر لهذا التراجع.

وأشار إلى نقل طهران عدة رسائل عبر وسطاء منذ بداية الحرب وحتى اليوم، مفادها «سنواصل الدفاع حتى الوصول إلى الردع اللازم».

وأكد أنه «لا توجد أي مفاوضات جارية ولن تكون»، قائلا إن «مضيق هرمز لن يعود إلى وضع ما قبل الحرب، ولن يعود الهدوء إلى أسواق الطاقة».

وأضاف أن مهلة الـ 5 أيام التي وضعها ترامب تعني استمرار برنامج هذا النظام في ارتكاب الجرائم ضد الشعب، مشددا «أننا سنواصل الرد والدفاع الواسع عن البلاد».