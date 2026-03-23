 الجيش السوري: استهداف قاعدة عسكرية في اليعربية بـ 5 صواريخ انطلقت من الأراضي العراقية
الإثنين 23 مارس 2026 10:53 م القاهرة
الجيش السوري: استهداف قاعدة عسكرية في اليعربية بـ 5 صواريخ انطلقت من الأراضي العراقية


نشر في: الإثنين 23 مارس 2026 - 10:47 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2026 - 10:47 م

أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، بأن إحدى قواعدها العسكرية، الواقعة بالقرب من بلدة اليعربية بريف الحسكة، تعرضت إلى قصف صاروخي.

وقالت في بيان، إن القصف نُفذ باستخدام خمسة صواريخ، مشيرة إلى أنها انطلقت من محيط قرية تل الهوى، والتي تقع على عمق 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.

ونوهت إلى إجراء تواصل وتنسيق مع الجانب العراقي حول هذه الحادثة، لافتة إلى أن الجانب العراقي أكد بدء الجيش العراقي في عملية تمشيط وبحث عن الفاعلين.

وأكدت هيئة العمليات، أن الجيش السوري في حالة تأهب كاملة، مؤكدة التزامه بالقيام بمسئولياته في الدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء.

 

