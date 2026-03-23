مقتل 636 شخصا في طهران منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

- الهجمات استهدفت 430 موقعا في العاصمة الإيرانية

أعلن رئيس مركز الطوارئ في طهران محمد إسماعيل توكلي، أن عدد القتلى في العاصمة الإيرانية بلغ 636 شخصا منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الاثنين، عن توكلي بشأن ضحايا الهجمات على العاصمة طهران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر توكلي، أنه منذ بداية الهجمات، قتل 636 شخصا، وأصيب 6 آلاف و846 في هذه الهجمات.

وأضاف أن الهجمات استهدفت 430 موقعا في طهران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.



