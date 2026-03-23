القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخين إيرانيين في ديمونة وسقوط ثالث بمنطقة مفتوحة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض صاروخين إيرانيين في منطقة «ديمونة»، لافتة إلى سقوط صاروخ ثالث في منطقة غير مأهولة.



وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات ومحيطها عقب رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء موجة من الهجمات الجوية التي تستهدف مواقع تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت قناة «العربية الحدث» بوقوع ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، لافتة إلى رصد انفجارات متتالية داخل الخيام في جنوب لبنان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في المؤسسة الأمنية، تأكيدات بأن إيران لا تزال تمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن التهديد الصاروخي الإيراني لا يزال قائما رغم العمليات العسكرية الجارية.