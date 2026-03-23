القناة 12 العبرية: تشكيك إسرائيلي في قبول إيران شروط ترامب لإنهاء الحرب

تحدثت قناة عبرية، مساء الاثنين، عن وجود شكوك داخل إسرائيل بشأن موافقة إيران على الشروط الأمريكية المطروحة للتفاوض من أجل وقف الحرب.

ونقلت القناة 12 الخاصة عن مصدر إسرائيلي رفيع (لم تسمه) قوله أنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران"، مضيفا أن احتمال ذلك "لا يبدو كبيرا".

وأضاف المصدر: "من المشكوك فيه أن توافق إيران على الشروط الأمريكية".

ويأتي هذا التشكيك في وقت لم تُبلغ فيه الولايات المتحدة إسرائيل بتفاصيل الاتصالات الجارية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق الاثنين، في تدوينة على منصة "تروث سوشيل"، أن بلاده أجرت محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران على مدى اليومين الماضيين، بهدف التوصل إلى "حلول كاملة ونهائية لعداواتنا" في الشرق الأوسط.

وقال إن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن 15 نقطة رئيسية تمهيدا لاتفاق محتمل.

وأضاف أن "المحادثات التي بدأت في نهاية الأسبوع مستمرة اليوم، وإذا استمرت بشكل مثمر، فمن الممكن توقيع اتفاق قريبا". وسط نفي إيراني لما ورد عن ترامب.

أما القضايا التي اتفق عليها الطرفان، بحسب ترامب، فهي، تعهد إيران بعدم تطوير أسلحة نووية.

وقال ترامب إن إيران وافقت على "ضبط النفس" فيما يتعلق بمسألة الصواريخ، وعلى نقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن إيران وافقت أيضا على عدم تخصيب اليورانيوم، وعلى إعادة فتح مضيق هرمز.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على إيران والتي بدأت في 28 فبراير الماضي، ورد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وعلى ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية مجاورة.