هجوم بمسيرة يستهدف معسكرا لحزب معارض للنظام الإيراني شمالي العراق

- معسكر كردة شال التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ناحية بحركة بمحافظة أربيل

استهدفت طائرة مسيرة انتحارية معسكر "كردة شال" التابع لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني"، في ناحية بحركة بمحافظة أربيل شمالي العراق.

وأفاد الحزب المعارض للنظام في إيران، الاثنين، بأن "المعسكر الذي ضم مدنيين تعرض لهجوم".

وأشار في بيان إلى أن المسيرة أصابت المعسكر، دون وقوع أي قتلى، وألحق خسائر مادية فقط.

وتقع ناحية بحركة قرب المنطقة التي تقع فيها القنصلية الأمريكية بأربيل.

وفي سياق متصل، تعرض مطار أربيل الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية، لهجوم بطائرة مسيرة بالتزامن مع الهجوم على المعسكر.

ودوت أصوات انفجارات عقب تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.