صفارات الإنذار تدوي في ديمونا بعد إطلاق صواريخ من إيران

- القناة 12 العبرية ادّعت أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض صاروخ

دوت صفارات الإنذار، مساء الاثنين، في ديمونا ومحيطها بالنقب جنوب إسرائيل بعد إطلاق رشقة صاروخية من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.

كما أفاد بتفعيل صفارات الإنذار في ديمونا ومحيطها، بما في ذلك مستوطنة "يروحام" في النقب عقب رشقة محدودة من إيران.

ولاحقا، ادّعت القناة 12 العبرية الخاصة، أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض صاروخا واحدا في المنطقة، دون وقوع إصابات.

والاثنين، ارتفعت حصيلة مصابي إسرائيل إلى 4773 مصابا منذ بدء العدوان الذي تشنه تل أبيب وواشنطن على طهران، ورد الأخيرة نهاية فبراير الماضي.

ويتواصل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران منذ 28 فبراير، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وعلى ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية مجاورة.



