تراجع كبير لأسعار الذهب عالميا بعد إعلان ترامب تأجيل الهجوم على منشآت الطاقة الإيرانية 5 أيام

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد اليوم الاثنين؛ بعد ظهور بوادر انفراجة في الصراع بالشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تنفيذ تهديده بضرب منشآت الطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، كما أشار إلى وجود مفاوضات أمريكية إيرانية تسير بشكل بنَاء لإنهاء الحرب.

وانخفض سعر الذهب في بورصة كومكس، تسليم أبريل المقبل، بمقدار 40.183 دولارا، أي بنسبة 4.01%، إلى 4391.50 دولارا للأوقية.

كما انخفض سعر الفضة، تسليم أبريل 2026، بمقدار 0.175 دولارا، أي بنسبة 0.25%، إلى 69.245 دولارا للأوقية.

ومع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الرابع، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته على مواقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بأن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" خلال اليومين الماضيين.

وأضاف ترامب أنه طلب من وزارة الحرب تعليق جميع الهجمات المخطط لها على البنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام أخرى.

وقد نفت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية هذا الادعاء، مشيرة إلى أن إيران لم تشارك في أي مفاوضات مباشرة أو سرية مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من أن أي هجوم على قطاع الطاقة الإيراني سيقابل برد قوي بهجمات على محطات توليد الطاقة في إسرائيل، وكذلك في الدول المجاورة التي تزود القواعد الأمريكية بالكهرباء.

كما هددت إيران باستهداف البنى التحتية الاقتصادية والصناعية والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة.

وبما أن 90% من مياه الشرب في الخليج تأتي من محطات تحلية ضخمة تتطلب إمدادا مستمرا بالكهرباء، فإن مثل هذا الهجوم قد يسبب عواقب وخيمة في الخليج.

وفي مساء السبت الماضي، وجه ترامب تحذيرا شديد اللهجة لإيران بضرورة فتح مضيق هرمز بالكامل، والذي ظل مغلقا منذ بدء الحرب في 28 فبراير، وإلا ستشن القوات الأمريكية هجمات على محطات توليد الطاقة الإيرانية.

وتجاهلت إيران تهديدات ترامب، وردت بتحذير من رد قاسٍ مع انتهاء المهلة اليوم.

وأطلقت إيران، يوم السبت، صاروخين باليستيين متوسطي المدى، مستهدفة القاعدة العسكرية الأمريكية البريطانية في دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، على بُعد 4000 كيلو متر من إيران.

وبينما فشل أحدهما، واعترضت القوات الأمريكية الآخر، يعيد الخبراء الآن تقييم القدرات العسكرية الإيرانية ومدى صواريخها، الذي قد يتجاوز التقديرات الغربية.

وحذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن أزمة الشرق الأوسط تتفاقم بشدة.

وأبدى المحللون قلقهم من دخول الحرب مرحلة أكثر حدة، في ظل عدم إبداء إيران أي رغبة في وقف إطلاق النار.

وقد ساهمت المناوشات العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في استمرار المخاوف بشأن التضخم على المدى الطويل، ما قلل توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الكبرى، الأمر الذي أثر سلبا على أسعار الذهب.

وقد أظهر المجلس وبنوك عالمية كبرى أخرى موقفا متشددا في الأسبوع الماضي، مستبعدين أي احتمالات لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

ورغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الجدول الزمني لإنهاء "حرب الخليج"، استعادت أسواق الأسهم الأمريكية زخمها بعد تصريحات ترامب المتفائلة، ونتيجة لذلك، اتجه المستثمرون من المعادن النفيسة إلى الأسواق المالية، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الذهب.