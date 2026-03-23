إسبانيا: ندين بشدة محاولات عزل وتقسيم الأراضي اللبنانية

أدانت وزارة الخارجية الإسبانية بشدة "محاولات عزل وتقسيم الأراضي اللبنانية"، وذلك تعليقا على استهداف الجيش الإسرائيلي الجسور على نهر الليطاني.

وأعربت الخارجية الإسبانية في بيان، الاثنين، عن إدانتها لتصريحات مسئولي الحكومة الإسرائيلية التي تأمر الجيش بهدم جميع الجسور على نهر الليطاني ومنازل المدنيين في القرى الحدودية جنوبي لبنان.

ووصف بيان الخارجية الإسبانية الاثنين تصريحات مسئولي الحكومة الإسرائيلية بأنها "انتهاك صارخ ومتعمد للقانون الإنساني الدولي".

وجاء في البيان: "تدين إسبانيا بشدة محاولات عزل وتقسيم الأراضي اللبنانية، وتطالب باحترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها".

وشدد البيان على ضرورة عدم اتخاذ البنية التحتية المدنية مثل المساكن والمرافق الصحية كأهداف عسكرية استنادا للقانون الدولي.

كما وصف البيان الهجمات الإسرائيلية على لبنان بأنها "انتهاك لأبسط المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وتهديد لحياة المدنيين الأبرياء".

ودعت مدريد المجتمع الدولي إلى التحرك "لمنع إفلات هذه الأفعال من العقاب، وتعزيز الدعم لجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادتها ووحدة أراضيها تحت سلطتها".

وفي تصعيد ميداني يأتي عقب تهديدات بتدمير الجسور التي يستخدمها السكان للعبور بين ضفتي نهر الليطاني، استهدفت غارات إسرائيلية، الأحد، جسر القاسمية الرئيسي على الأوتوستراد الساحلي جنوبي لبنان، ما أدى إلى خروجه من الخدمة، كما دمر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، جسر الدلافة أحد المعابر الرئيسية فوق نهر الليطاني.

والليطاني هو النهر الرئيسي في لبنان، ينبع من منخفض غرب قضاء بعلبك ويتدفق عبر وادي البقاع بين جبال لبنان وشرقي البلاد.

واتسعت رقعة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي هجوما متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024 واغتيال خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.